Non si tratterebbe di una lite tra compagni, il 17enne non conosceva chi lo ha aggredito
Si cerca l'aggressore che ieri ha accoltellato uno studente davanti al Liceo Artistico di Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno della scuola, dove un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito lo studente 17enne minacciandolo con un coltello puntato alla gola e procurandogli delle escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lo studente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora dove è stato medicato.
Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile, attraverso testimonianze e verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di una lite tra compagni: l'aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva, tanto da non aver saputo spiegare bene nella denuncia i motivi per cui è stato aggredito.