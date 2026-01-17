circle x black
Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all'aggressore

Non si tratterebbe di una lite tra compagni, il 17enne non conosceva chi lo ha aggredito

17 gennaio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
Si cerca l'aggressore che ieri ha accoltellato uno studente davanti al Liceo Artistico di Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno della scuola, dove un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito lo studente 17enne minacciandolo con un coltello puntato alla gola e procurandogli delle escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lo studente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora dove è stato medicato.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile, attraverso testimonianze e verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di una lite tra compagni: l'aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva, tanto da non aver saputo spiegare bene nella denuncia i motivi per cui è stato aggredito.

