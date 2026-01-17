circle x black
Cerca nel sito
 

Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco

L'allarme scattato per un incendio all'interno del parco Rosmarino, i soccorritori hanno trovato l'uomo già privo di vita. Indagano i carabinieri

Rilievi dei carabinieri (Ipa)
Rilievi dei carabinieri (Ipa)
17 gennaio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Accoltellato e dato alle fiamme, un uomo di 53 anni è stato trovato morto questa notte in un parco a Carbonia. L'allarme è scattato per un incendio all'interno del parco Rosmarino: a bruciare non erano piante, ma un corpo umano. Le fiamme stavano aggredendo le gambe di Giovanni Musu, 53 anni di Carbonia, i soccorritori l'hanno trovato già privo di vita. Nella parte alta del corpo c'erano evidenti segni di coltellate e il fuoco probabilmente era stato appiccato per nascondere le tracce. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per scoprire cosa sia successo e chi sia l'autore dell'omicidio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carbonia carbonia trovato morto carbonia oggi carbonia notizie
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza