Oggi, mercoledì 20 novembre, nuovo test del sistema di allarme pubblico It-Alert. L'esercitazione simula un incidente industriale rilevante in un'area di deposito e carico/scarico di carburanti, con l'invio di un messaggio di allarme sugli smartphone intorno alle 11.

"TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST", il testo dell'avviso sui cellulari.

Il test, coordinato dal Dipartimento di protezione civile, foreste e fauna della Provincia di Trento, coinvolgerà il Servizio antincendi e protezione civile, il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, insieme al Comune di Lavis. L'esercitazione, nell'ambito della sperimentazione del nuovo piano di emergenza della ditta Firmin di Lavis, non prevede la mobilitazione dei soccorritori né azioni reali sul territorio. L'obiettivo è testare l'efficacia delle procedure di attivazione dei soccorsi e l'efficacia delle comunicazioni che coinvolgono le Centrali 1-1-2 e dei Vigili del fuoco permanenti, con la simulazione di un allarme. È probabile che anche la popolazione al di fuori dei territori dei comuni di Lavis, Terre d'Adige, Trento e Vallelaghi possa essere interessata dal ricevimento del messaggio It-Alert, a causa della copertura del sistema di allerta.

Cosa significa "incidente rilevante"

Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante dal Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Ciascuno stabilimento industriale deve disporre di un Piano di emergenza esterno (PEE), contenente le misure di mitigazione dei danni all'esterno dello stabilimento e di un Piano di emergenza interno (PEI), contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento.

IT-alert si attiverebbe per i diversi possibili scenari incidentali che potrebbero interessare l'impianto.