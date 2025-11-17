Deciso cambio di rotta sul fronte meteorologico. Sull'Italia sta per arrivare il primo vero freddo e anche la neve. Già dalla serata di oggi, lunedì 17 novembre, una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a penetrare al Nord. Questo primo assaggio gelido sarà il preludio a giorni movimentati e temperature in picchiata.

Il Triveneto sarà la zona più colpita, con precipitazioni abbondanti, possibili temporali e rovesci e grandine/graupel a causa del forte contrasto termico. Tornerà anche la neve. Sulle Alpi si prevedono nevicate copiose. La vera notizia è il rapido calo della quota neve, che si spingerà fin sotto i 1000 metri, regalando scenari fiabeschi e confermando la serietà di questa incursione fredda sottolinea iLMeteo.it.

L'aria fredda, entrando nel Mediterraneo, alimenterà un vortice depressionario ben strutturato. Questo sistema darà il via a una fase di maltempo più pesante e diffuso, specialmente sulle regioni del Centro e del Sud Italia. A metà settimana, mentre il maltempo imperverserà altrove, il Nord potrà godere di una tregua più asciutta. Tuttavia, il prezzo da pagare sarà il sensibile calo termico, con le prime, inequivocabili gelate che faranno la loro comparsa anche in pianura.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 17 novembre - Al Nord: piogge su Triveneto. Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: pioggia in Campania e Sardegna, soleggiato altrove.

Domani, martedì 18 novembre - Al Nord: prevalenza di sole, temperature in calo. Al Centro: instabile con piogge sparse. Al Sud: forti piogge, venti in rinforzo.

Mercoledì 19 novembre - Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio verso sera. Al Sud: instabilità sparsa.

Tendenza: peggiora nel fine settimana con nuovi rovesci, vento e neve in collina al Nord.