Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Parigi oggi per formalizzare accordi con la Francia sulla difesa aerea. L'obiettivo primario è il potenziamento della capacità strategica a lungo termine delle forze armate ucraine nel contrastare l'aggressione della Russia.

I colloqui tra Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron si inseriscono in un contesto caratterizzato da un incremento degli attacchi russi mediante droni e missili contro l'Ucraina nelle ultime settimane, inisme a segnalazioni di avanzamenti terrestri significativi da parte di Mosca nella regione sudorientale di Zaporizhzhia.

In un comunicato diffuso su X, Zelensky ha dichiarato: "È stato preparato anche un accordo storico con la Francia: ci sarà un significativo rafforzamento della nostra aviazione da combattimento, della difesa aerea e di altre capacità di difesa. Secondo il programma della visita, ciò avverrà lunedì".

Da diverse settimane sono in corso negoziazioni volte a definire le modalità con cui la Francia possa incrementare il proprio supporto militare alle difese aeree di Kiev. Macron si era impegnato a fornire ulteriori caccia Mirage, dopo una promessa iniziale di sei unità, e un nuovo lotto di missili terra-aria Aster 30.

Tre morti in attacco missilistico russo su Kharkiv

Tre persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco missilistico lanciato dalla Russia sulla città di Balakliia, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo hanno riferito funzionari militari locali, che hanno precisato che tra i feriti ci sono tre minorenni.

Mosca: "Abbattuti 36 droni di Kiev nella notte"

Le forze di difesa aerea di Mosca affermano dal canto loro di aver abbattuto 36 droni ucraini durante la notte in sette regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.