Un kit per tre giorni di completa autonomia per fronteggiare blackout, attacchi informatici, eventi climatici estremi o crisi geopolitiche. È l’invito lanciato dalla Commissione Europea nel marzo 2025 e rilanciato con linee guida aggiornate nel novembre 2026 mentre sembra intensificarsi la guerra ibrida contro i Paesi Ue e arrivano nuove minacce dall'Iran. Una raccomandazione non vincolante che ha spinto molti governi europei a mobilitarsi, mentre a Roma tutto tace.

Chi si è già mosso in Europa

Dagli scandinavi ai cugini d'oltralpe diversi governi hanno avviato campagne ufficiali per preparare i cittadini. La Finlandia fa scuola con il suo programma '72 tuntia' (ore). La Svezia ha spedito opuscoli a tutte le famiglie (puntando a una settimana di autonomia), mentre Estonia, Lettonia e Lituania hanno attivato protocolli mirati per la sicurezza nazionale. Anche la Francia attraverso i siti istituzionali ha diffuso il manuale 'Tous responsables. Face aux risques, agissons'(La responsabilità è di tutti, dinanzi ai rischi, agiamo, ndr) raccomandando di preparare il kit con almeno 6 litri d'acqua a persona, cibo non deperibile e contanti. La Germania consiglia scorte fino a 10 giorni. Avvisi simili sono arrivati nei Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Mentre fuori dall'Ue il Regno Unito ha lanciato, attraverso le parole del ministro della Difesa, la campagna 'Be Ready', chiedendo ai cittadini di tenere in casa 9 litri d'acqua a testa, cibo in scatola e una radio a manovella.

E l'Italia?

In Italia il documento di Bruxelles non sembra al momento essersi tradotto in alcuna campagna informativa pubblica rivolta ai cittadini.

Il kit consigliato da Bruxelles

Per chi si fida più di altre strategie, ecco l'elenco degli elementi essenziali raccomandati a livello europeo per garantire l'autosufficienza di una persona per tre giorni:

Acqua e cibo - Almeno 6 litri d'acqua in bottiglia a testa e scorte alimentari non deperibili (scatolame, frutta secca, barrette energetiche, biscotti) che non richiedano cottura, accompagnate da un apriscatole manuale.

Energia e comunicazioni - Una torcia elettrica con batterie di ricambio, una radio a pile o a manovella (per ricevere avvisi in caso di blackout della rete cellulare e internet) e un power bank carico.

Salute e igiene - Cassetta di pronto soccorso, scorta dei farmaci abituali con relative ricette, salviette umidificate, gel disinfettante e sacchi della spazzatura.

Documenti e soldi - Denaro contante in piccoli tagli (nel caso i Pos e i bancomat risultassero fuori uso), copie cartacee dei documenti d'identità e un elenco scritto dei numeri di telefono di emergenza.

Varie - Accendino o fiammiferi impermeabili, coltellino multiuso, fischietto di segnalazione e coperte termiche.