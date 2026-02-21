Il neonato è stato immediatamente trasportato al Regina Margherita di Torino

Un neonato è in gravi condizioni dopo aver sbattuto la testa in casa. Il piccolo, di 5 mesi, al momento dell'incidente si trovava in braccio alla madre, colta da un malore nella loro abitazione a Pessione, frazione di Chieri, in provincia di Torino. A soccorrerli nella tarda mattina sono intervenuti i carabinieri, insieme ai sanitari del 118. Il neonato è stato immediatamente trasportato al Regina Margherita in condizioni critiche.