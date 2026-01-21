circle x black
Cerca nel sito
 

La Spezia, l'autopsia su Aba conferma un solo colpo mortale

A ucciderlo il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni

A sinistra la vittima Youssef Abanoub, a destra il coltello con il quale è stato ucciso nelle immagini riprese dai compagni di classe del ragazzo - Fotogramma /Ipa
A sinistra la vittima Youssef Abanoub, a destra il coltello con il quale è stato ucciso nelle immagini riprese dai compagni di classe del ragazzo - Fotogramma /Ipa
21 gennaio 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un solo colpo che ha perforato diversi organi vitali causando il decesso di Youssef Abanoub, detto Aba, il diciottenne spezzino di origini egiziane, morto lo scorso venerdì. A confermarlo è stata l'autopsia effettuata dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti.

A ucciderlo, come noto, è stato il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni. Ancora presto, secondo il medico legale, interpellato dall'Adnkronos, per stabilire con certezza se Atif, come ha dichiarato alla gip Marinella Acerbi, volesse colpire Youssef alla gamba, colpendolo al torace in seguito a un presunto movimento del giovane.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
autopsia la spezia la spezia ragazzo accoltellato la spezia accoltellato
Vedi anche
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza