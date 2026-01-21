circle x black
La volta buona, caos in studio: Calabrese contro la dieta paleolitica

Il professore Giorgio Calabrese ha perso le staffe nel salotto di Caterina Balivo

Giorgio Calabrese - fotogramma/ipa
Giorgio Calabrese - fotogramma/ipa
21 gennaio 2026 | 15.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Acceso confronto a La volta buona tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di 'dieta paleolitica'. Questa dieta prevede il cosumo di carne, pesce e uova. Escludendo i cereali, la pasta, i latticini e i legumi. Un argomento che ha fatto perdere la pazienza al dottor Calabrese.

"Io quando so che c'è lei so già che mi innervosirò", ha detto Calabrese, criticando il modello paleolitico e sottolineando come all'epoca l'età media era di 23 anni. In base poi alle nuove linee guida alimentari americane, in cui ora si prediligono le proteine rispetto ai grassi, Calabrese ha cercato di spiegare il concetto non riuscendo tuttavia a completarlo perchè interrotto più volte dalla biologa: "Se vuole che le spieghi, mi faccia parlare", è sbottato Calabrese.

Il confronto si è acceso ulteriolmente quando Calabrese ha citato studi scientifici: "L'Istituto superiore della Sanità dice che questa dieta non va bene. Lo dice il Ministero, lo dicono i cardiologi. Ma siccome voi dovete vendere questo tipo di dieta, continuate a fare pubblicità per vendere anche gli integratori". Boraccino ha risposto secca: "Non vendiamo alcun tipo di integratore". "E allora le fibre da dove le prendete?", ha urlato il professore.

A calmare gli animi ci ha pensato la conduttrice Caterina Balivo: "Lo so che lei è un grande professore, ma ci sono oggi delle persone che seguono una dieta paleolitica, bisogna accettarlo. Però anche i toni... cerchiamo di calmarci", ha detto.

