Lascia tre figli piccoli e una compagna, Eros Di Ronza, il 37enne ucciso all'alba di oggi in viale Giovanni da Cermenate, a Milano, dopo essere stato sorpreso a rubare dal locale dei Gratta e vinci. Un omicidio per cui sono stati arrestati il titolare 30enne del locale e suo zio di 49 anni. Al bar Di Ronza era arrivato, insieme a un complice, a bordo di uno scooter risultato rubato pochi giorni fa in via Brioschi a Milano.

Ultimo domicilio noto in via Millelire, in zona San Siro a Milano, Di Ronza viveva solo. La famiglia a qualche chilometro di distanza, in provincia di Monza e Brianza.

Diversi precedenti per reati contro il patrimonio, il 37enne - a quanto si apprende - a settembre era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed era indagato per possesso di arma da taglio, per un episodio risalente ad appena due settimane fa, lo scorso 3 ottobre. Nel 2017 era stato condannato per una tentata rapina a un negozio di abbigliamento. "Una cosa minimale e aveva già scontato la pena", racconta all'Adnkronos il legale che lo aveva assistito, Gaetano Giamboi, sottolineando che "se aveva avuto degli scivoloni penali, era stato per fatti davvero marginali" e che Di Ronza "non era inserito in alcun contesto criminale, aveva anche lavorato in passato".

Da collo e volto tatuati - come si vede dalle foto pubblicate sui social network - s'intravede una passione per la cultura giapponese: sulla guancia dominava il ritratto di una geisha, mentre un fiore di loto decorava la spalla. Sulla fronte, invece, campeggiava la scritta 'Odio'.