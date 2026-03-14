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E' morto Lamberto Cardia, l'ex presidente Consob ﻿

Era nato a Tivoli nel 1934

Lamberto Cardia (Fotogramma/Ipa)
Lamberto Cardia (Fotogramma/Ipa)
14 marzo 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ morto Lamberto Cardia, ex presidente della Consob, magistrato della Corte dei conti, aveva ricoperto diversi ruoli di governo, ed era stato presidente di Fs.

Chi era Lamberto Cardia

Nato nel 1934 a Tivoli, nel corso della sua carriera aveva ricoperto numerosi incarichi istituzionali: tra il 1978 e il 1995 il ruolo di capo di gabinetto alla presidente del Consiglio dei ministri, ai ministero del Turismo, Tesoro, Bilancio, partecipazioni statali, telecomunicazioni; tra il 1995 e il 1996 era stato sottosegretario di Stato e segretario del Consiglio dei ministri; nel 2003 era stato nominato presidente della Consob; dal 2010 al 2014 presidente delle Ferrovie dello Stato.

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Consob Ferrovie dello Stato Corte dei conti Tivoli Governo Magistratura
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