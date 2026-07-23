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Latina, apre il costume a un bimbo e lo palpeggia in spiaggia: arrestato 79enne

La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha chiesto l'intervento della polizia, riuscendo a impedire che l'uomo si allontanasse

Spiaggia - Archivio
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23 luglio 2026 | 18.38
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

Con la scusa di voler vedere una scottatura per aiutarlo, avrebbe aperto il costume di un bambino e lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime. E' accaduto questa mattinata nei pressi del litorale di Latina, dove un uomo di 79 anni è stato arrestato.

La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura; giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno individuato il bambino, la madre e il presunto autore dei fatti. Dai primi accertamenti è emerso che il piccolo sarebbe stato avvicinato dall'uomo con il pretesto di mostrargli una presunta scottatura; poi, secondo quanto riferito dalla vittima, l'anziano gli avrebbe aperto il costume e lo avrebbe palpeggiato. La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente chiesto l'intervento della polizia, riuscendo a impedire che l'uomo si allontanasse.

Gli operatori hanno proceduto ai rilievi e all'acquisizione delle prime testimonianze. Nel corso della perquisizione personale, il 79enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. L'uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato a piede libero per il porto dell'arma da taglio.

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Tag
palpeggiamento violenza sessuale aggravata latina arrestato 79enne
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