Con la scusa di voler vedere una scottatura per aiutarlo, avrebbe aperto il costume di un bambino e lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime. E' accaduto questa mattinata nei pressi del litorale di Latina, dove un uomo di 79 anni è stato arrestato.

La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura; giunti sul posto, gli agenti della squadra volante hanno individuato il bambino, la madre e il presunto autore dei fatti. Dai primi accertamenti è emerso che il piccolo sarebbe stato avvicinato dall'uomo con il pretesto di mostrargli una presunta scottatura; poi, secondo quanto riferito dalla vittima, l'anziano gli avrebbe aperto il costume e lo avrebbe palpeggiato. La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente chiesto l'intervento della polizia, riuscendo a impedire che l'uomo si allontanasse.

Gli operatori hanno proceduto ai rilievi e all'acquisizione delle prime testimonianze. Nel corso della perquisizione personale, il 79enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. L'uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato a piede libero per il porto dell'arma da taglio.