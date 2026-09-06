I colloqui sono stati produttivi ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. E continuerà. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump che in 48 ore completano la missione diplomatica: sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto.

Se Putin ha mostrato un approccio muscolare con la convinzione di poter centrare gli obiettivi militari, a Kiev le soluzioni prospettate dalla coppia Witkoff-Kushner sono state considerate 'forse più attuaibili', a giudicare dal parere espresso da un funzionario ucraino. "Non è come prima. Questa ora è più efficace", le parole della fonte all'Afp durante uno degli incontri andati in scena: "Questa è in realtà la parte più importante. Ora sono in tre", ha aggiunto il funzionario.

Come sono andati i colloqui

I colloqui di domenica, articolati in varie fasi, hanno coinvolto anche rappresentanti di Germania, Francia e Regno Unito. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei "compromessi" per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff. "Entrambe le parti dovranno fare dei compromessi e ridurre le divergenze tra loro", ha detto, "e riteniamo di avere gli ingredienti per arrivare a quel punto".

Il processo "è molto difficile, ma noi siamo impegnati, ci teniamo e speriamo che tutto questo porti a una risoluzione diplomatica pacifica e di successo. Sono fiducioso che ci sarà una buona risoluzione del conflitto", ha affermato ancora, respingendo le 'accuse' relative ad un atteggiamento troppo soft nei confronti di Putin: "Sono stato a Mosca 9 volte. Le relazioni sono fondamentali per risolvere questioni come queste. Siamo andati prima da Putin perché dovevamo capire la sua posizione, sono stati fatti progressi", ha detto. "A Mosca c'è stato un dialogo molto positivo - si è inserito Kushner -: Putin ha fatto molte domande, noi abbiamo fatto molte domande". Il bicchiere, a Kiev, per gli americani è mezzo pieno: "Abbiamo avuto una discussione molto significativa, sostanziale, importante, e siamo molto incoraggiati e non vediamo l'ora di proseguire per tutto il tempo necessario".

La previsione di Zelensky

La "valutazione positiva" dei colloqui è stata condivisa da Zelensky, che ha però ridimensionato le prospettive rosee. "Speriamo vivamente di riuscire a raggiungere accordi con i nostri partner americani e contiamo sul sostegno dei nostri partner europei se la guerra continuerà in inverno. Ed è così che la situzione appare al momento", ha detto il presidente delineando uno scenario che estenderebbe il conflitto fino alla fine dell'anno o all'inizio del 2027. "Anche così, i team hanno una valutazione positiva delle nostre prospettive future", ha evidenziato. La strada verso la soluzione del conflitto è ancora lunga e, ha evidenziato Zelensky, prima o poi servirà un confronto diretto con Putin per sciogliere il nodo principale: le questioni territoriali possono essere risolte solo al top ha detto il presidente ucraino. "Voglio attenermi alla mia opinione secondo cui questioni così complesse possono essere risolte solo a livello di leader".