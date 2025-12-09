Cattivo odore dalla lavastoviglie? E' un problema abbastanza comune. A volte anche piatti e bicchieri appena lavati puzzano di uovo marcio. Il problema può essere causato da residui di grasso, cibo o calcare che si depositano nelle parti più nascoste della lavatrice, come il filtro o i bracci rotanti. Ecco cosa fare.

Filtro e bracci di lavaggio

Quando non si eliminano i residui più grossi di cibo dalle stoviglie, con il tempo questi si accumulano all’interno del filtro provocando cattivo odore fino, a volte, a ostruirlo. In questo caso i cicli di lavaggio sono inefficaci e arrivano gli odori sgradevoli. In questo caso è sufficiente pulire il filtro che può essere rimosso facilmente, sciacquato sotto l’acqua corrente e lavato con una spazzolina, così da eliminare anche i residui più piccoli. E' importante non usare spugne o spazzole troppo aggressive che potrebbero danneggiare il filtro.

A volte, residui di grasso e calcare si depositano all’interno dei bracci di lavaggio. Se si è certi che il filtro sia pulito, i responsabili del cattivo odore possono essere i residui accumulati nei bracci. Anche in questo caso è possibile smontarli, pulirli e rimontarli.

L'importanza della manutenzione

Per far sì che la lavastoviglie si mantenga efficiente e non si sviluppino cattivi odori al suo interno, è importante in ogni caso eseguire una manutenzione periodica dell’apparecchio. Per igienizzare la lavastoviglie ed evitare che residui di cibo e incrostazioni di calcare può essere utile fare un ciclo di lavaggio a vuoto due volte all'anno, se previsto usare il programma specifico di manutenzione dell'apparecchio oppure utilizzare il cura lavastoviglie .

Specie nelle zone in cui l’acqua è molto dura, può capitare che all’interno della lavastoviglie si formino degli accumuli di calcare che, trattenendo anche residui di cibo e grasso, favoriscono la proliferazione dei batteri e la formazione di cattivi odori. Per evitare che ciò accada, è importante mettere sempre il sale..

Se invece si continua ad avvertire cattivo odore, provenire in particolare dallo scarico della lavastoviglie, nonostante filtro e i bracci siano stati eseguiti oltre a un ciclo di lavaggio a vuoto o usato un prodotto indicato, il problema potrebbero essere gli scarichi dell'abitazione ostruiti. In questo caso, per risolverlo, dovrai necessariamente rivolgerti a un idraulico.