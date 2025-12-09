circle x black
Cerca nel sito
 

Cattivi odori dalla lavastoviglie? Ecco come risolvere il problema

A volte anche piatti e bicchieri appena lavati puzzano di uovo marcio. Il problema può essere causato da residui di grasso, cibo o calcare che si depositano nelle parti più nascoste

Una lavastoviglie - (Fotogramma/ipa)
Una lavastoviglie - (Fotogramma/ipa)
09 dicembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cattivo odore dalla lavastoviglie? E' un problema abbastanza comune. A volte anche piatti e bicchieri appena lavati puzzano di uovo marcio. Il problema può essere causato da residui di grasso, cibo o calcare che si depositano nelle parti più nascoste della lavatrice, come il filtro o i bracci rotanti. Ecco cosa fare.

Filtro e bracci di lavaggio

Quando non si eliminano i residui più grossi di cibo dalle stoviglie, con il tempo questi si accumulano all’interno del filtro provocando cattivo odore fino, a volte, a ostruirlo. In questo caso i cicli di lavaggio sono inefficaci e arrivano gli odori sgradevoli. In questo caso è sufficiente pulire il filtro che può essere rimosso facilmente, sciacquato sotto l’acqua corrente e lavato con una spazzolina, così da eliminare anche i residui più piccoli. E' importante non usare spugne o spazzole troppo aggressive che potrebbero danneggiare il filtro.

A volte, residui di grasso e calcare si depositano all’interno dei bracci di lavaggio. Se si è certi che il filtro sia pulito, i responsabili del cattivo odore possono essere i residui accumulati nei bracci. Anche in questo caso è possibile smontarli, pulirli e rimontarli.

L'importanza della manutenzione

Per far sì che la lavastoviglie si mantenga efficiente e non si sviluppino cattivi odori al suo interno, è importante in ogni caso eseguire una manutenzione periodica dell’apparecchio. Per igienizzare la lavastoviglie ed evitare che residui di cibo e incrostazioni di calcare può essere utile fare un ciclo di lavaggio a vuoto due volte all'anno, se previsto usare il programma specifico di manutenzione dell'apparecchio oppure utilizzare il cura lavastoviglie .

Specie nelle zone in cui l’acqua è molto dura, può capitare che all’interno della lavastoviglie si formino degli accumuli di calcare che, trattenendo anche residui di cibo e grasso, favoriscono la proliferazione dei batteri e la formazione di cattivi odori. Per evitare che ciò accada, è importante mettere sempre il sale..

Se invece si continua ad avvertire cattivo odore, provenire in particolare dallo scarico della lavastoviglie, nonostante filtro e i bracci siano stati eseguiti oltre a un ciclo di lavaggio a vuoto o usato un prodotto indicato, il problema potrebbero essere gli scarichi dell'abitazione ostruiti. In questo caso, per risolverlo, dovrai necessariamente rivolgerti a un idraulico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lavastoviglie uovo odore lavastoviglie puzza di uovo lavastoviglie cattivo odore lavastoviglie cattivo odore cosa fare
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza