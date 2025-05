Lazio, torna 'Assaggi 2025': Viterbo capitale cultura enogastronomica

A Viterbo, dal 17 al 19 maggio 2025, torna 'Assaggi': ad aprire la IV edizione del salone dell’enogastronomia laziale lo chef Gabriele Bonci, che sarà il testimonial d’eccezione della prima giornata. A partire dalle ore 10.00 del 17 maggio, infatti, il celebre panificatore e pizzaiolo romano inaugurerà la manifestazione ospitata per la prima volta nel duecentesco Complesso di Santa Maria in Gradi, sarà protagonista di un’intervista dedicata a “Le mani nella Terra” e terrà uno show cooking dal titolo “Il pollo nel pane”.

Tra i momenti salienti della tre giorni dedicata alla celebrazione dei sapori, gli odori, i colori e le eccellenze delle produzioni agroalimentari del territorio, le degustazioni Slow Food curate da Carlo Zucchetti e Sandra Ianni, dedicate a vino, birra, tisane e distillati, in dialogo con il territorio e i suoi interpreti; i laboratori sensoriali di Agro Camera, pensati per educare il palato e la consapevolezza del consumatore: dal caffè ai salumi, passando per pane, conserve e frutta secca; talk e approfondimenti scientifici, come il seminario sulla frutta a guscio a cura dell’Università della Tuscia e l’incontro sull’olio come paesaggio sensoriale e ancora la nuova identità territoriale, con la presentazione del marchio “Rea qualità reatina” accanto a “Tuscia Viterbese” e “Natura in Campo”.

Grandi protagonisti degli show cooking saranno - oltre al testimonial Gabriele Bonci - Salvatore Tassa, Fabrizio Pagliaroni, Maurizio Grani, Maria Assunta Stacchiotti, Vincenzo Mancino, e molte altre osterie d’eccellenza, che porteranno in scena la cucina della materia prima, della memoria e della sperimentazione. Domenica 18, riflettori puntati sull’artigianato alimentare con "Un assaggio di Assaggi", un viaggio tra i sapori e i profumi di Assaggi con al centro i produttori, e una tavola rotonda sugli usi in cucina delle piante spontanee in collaborazione con l’Università della Tuscia. Lunedì 19 giornata dedicata ai professionisti del settore con Andrea Pasqualucci, chef stellato del Moma di Roma, che aprirà i lavori con un talk sull’evoluzione della ristorazione all’insegna della qualità.

'Assaggi 2025' è un viaggio tra tradizione e innovazione, dove l’identità locale incontra le tendenze globali del gusto e si fa piattaforma di dialogo tra produttori, appassionati e operatori del settore, rafforzando il legame tra cibo, cultura e paesaggio, valorizzato dalla nuova sede di Santa Maria in Gradi, voluta nel Duecento da Innocenzo IV e dal ricco patrimonio storico della Tuscia. Accanto al Salone, torna anche 'Fuori Assaggi', dal 15 al 20 maggio, con eventi diffusi in tutta la città che si trasforma in un laboratorio a cielo aperto del gusto e della sostenibilità tra cene a tema, aperitivi narrati, degustazioni guidate e incontri con i produttori.

“Il nostro convinto sostegno a questa iniziativa - afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - è un esempio di sinergia del sistema camerale che punta a valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio regionale. Il cibo è aggregazione, salute e impresa. I nostri prodotti di eccellenza - olii, pane e formaggi, birre artigianali, vini e carni – sono i primi ambasciatori della nostra cultura nel mondo: una componente fondamentale dell’offerta della nostra regione. Nei tre giorni di 'Assaggi' conosceremo da vicino il patrimonio enogastronomico delle province del Lazio, grazie a 70 espositori, show-cooking, laboratori, talk, chef stellati, percorsi sensoriali e degustazioni”.

"Sono estremamente orgoglioso di presentare la quarta edizione di 'Assaggi', un evento che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'enogastronomia e per tutti coloro che desiderano scoprire le eccellenze della nostra regione - dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani - Questa edizione segna un importante passo avanti, grazie alla presenza di ospiti di rilievo che arricchiranno il programma con le loro competenze e la loro passione. Abbiamo inoltre registrato una crescita qualitativa degli espositori, selezionati con cura per offrire ai visitatori un'esperienza unica e autentica. La nuova location, presso la prestigiosa sede dell'Università della Tuscia, rappresenta un valore aggiunto significativo, creando un connubio ideale tra cultura, sapere e sapori. Questo spazio ci permetterà di accogliere un pubblico ancora più vasto e di valorizzare al meglio le produzioni locali e rendere sempre più attrattivo a livello turistico il nostro territorio".