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Leonardo Del Vecchio al San Raffaele, la visita all'ex Sara Soldati ricoverata - Video

01 agosto 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Leonardo Maria Del Vecchio è arrivato all'ospedale San Raffaele per andare a trovare l'ex compagna Sara Soldati, ricoverata da ieri. Del Vecchio è entrato nel padiglione Q portando un mazzo di fiori. Il figlio del fondatore di Luxottica e la modella hanno un contenzioso aperto sulla figlia di un anno, consegnata nei giorni scorsi alla madre su disposizione della giudice di Milano Valentina Maderna, dopo venti giorni di separazione.

A quanto apprende l'Adnkronos Sara Soldati è ricoverata nell'area solventi. Massimo riserbo sulle ragioni della degenza.

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