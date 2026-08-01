Leonardo Maria Del Vecchio è arrivato all'ospedale San Raffaele per andare a trovare l'ex compagna Sara Soldati, ricoverata da ieri. Del Vecchio è entrato nel padiglione Q portando un mazzo di fiori. Il figlio del fondatore di Luxottica e la modella hanno un contenzioso aperto sulla figlia di un anno, consegnata nei giorni scorsi alla madre su disposizione della giudice di Milano Valentina Maderna, dopo venti giorni di separazione.

A quanto apprende l'Adnkronos Sara Soldati è ricoverata nell'area solventi. Massimo riserbo sulle ragioni della degenza.