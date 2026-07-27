circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, tribunale: Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare figlia alla madre entro domani

La ex compagna Sara Soldati, modella e influencer,"da 20 giorni non vede la figlia", spiega Bernardini de Pace all’Adnkronos

Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa9
Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa9
27 luglio 2026 | 21.35
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Il tribunale civile di Milano ha stabilito oggi, lunedì 27 luglio, che Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare immediatamente e non oltre le 18 di domani la figlia di un anno alla madre, la ex compagna Sara Soldati. La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata questa mattina dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace che assiste la modella e influencer e che "da 20 giorni non vede la figlia” spiega Bernardini de Pace all’Adnkronos.

A quanto si apprende, inoltre, oggi il giudice ha nominato anche il curatore speciale della minore, l’avvocato Alessandro Simone. “Non c’è un genitore che vince o uno che perde, ma c’è l’interesse del figlio che deve prevalere” commenta Bernardini de Pace.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Minori Tribunale Milano Consegnare figlia
Vedi anche
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video
News to go
Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo
Whoopi Goldberg versione Medusa, svelata a Capri l'opera di Jago - Video
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza