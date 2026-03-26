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Libri, presentato alla Camera 'il Paese delle Tradizioni' di Beppe Convertini

appuntamento dedicato al valore tradizioni italiane, al patrimonio culturale dei territori e al ruolo delle comunità locali

Libri, presentato alla Camera 'il Paese delle Tradizioni' di Beppe Convertini
26 marzo 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il paese delle tradizioni”, libro di Beppe Convertini (Rai Libri) realizzato in collaborazione con UNPLI, Unione delle Pro Loco d’Italia, è stato presentato ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e riflessione dedicata al valore delle tradizioni italiane, al patrimonio culturale dei territori e al ruolo delle comunità locali nella tutela dell’identità del Paese. Nel libro Beppe Convertini e Antonino La Spina, Presidente di Unpli, accompagnano il pubblico in un racconto che mette al centro luoghi, persone, storie e consuetudini che rendono unica l’Italia più autentica. All’incontro è intervenuto Beppe Convertini, Antonino La Spina, Presidente di Unpli e il deputato Gimmi Cangiano con la moderazione della giornalista Marzia Roncacci.

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“Il ‘Paese delle tradizioni’ sta diventando un punto di riferimento per chi ama viaggiare con curiosità e rispetto, cercando l’anima dei luoghi – ha commentato Convertini - È una guida che accompagna visitatori e turisti alla scoperta dei piccoli paesi che custodiscono quel patrimonio fatto di riti, saperi, gastronomia e comunità che rendono l’Italia unica al mondo”. “Questo libro racconta un’Italia autentica, fatta di comunità, identità e tradizioni che rappresentano una ricchezza straordinaria per tutto il Paese. Come UNPLI siamo orgogliosi di sostenere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale immateriale dei nostri territori e di dare voce al grande lavoro delle Pro Loco”, dichiara Antonino La Spina, presidente dell’Unpli. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle radici culturali italiane e del patrimonio immateriale custodito dalle Pro Loco, presidio fondamentale di identità, memoria e promozione dei territori.

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tradizioni italiane patrimonio culturale comunità locali identità del Paese
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