Libro dei Fatti, il presidente dell'Accademia della Crusca: "Utile anche sul piano linguistico"

Consegnata al professore Paolo D'Achille una delle prime copie del volume edito da Adnkronos

Paolo D'Achille
Paolo D'Achille
19 dicembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Libro dei Fatti", pubblicato da Adnkronos, è "uno strumento utile, ricco di dati e di notizie in vari ambiti, facile da consultare e prezioso per coloro (e sono tanti) che hanno difficoltà a navigare in rete". E' il parere del professore Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia della Crusca, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il 'tesoro' della lingua italiana di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca.

D'Achille, ordinario di Linguistica Italiana all'Università degli Studi Roma Tre, ha ricevuto una delle prime copie dell'edizione 2025 del "Libro dei Fatti" - l'enciclopedia delle notizie che offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l'Italia nell'ultimo biennio - a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra, nella storica sede della Crusca, nella Villa medicea di Castello a Firenze.

"Anche sul piano linguistico si possono trarre indicazioni ed elementi su cui riflettere sfogliando il Libro dei Fatti", ha sottolineato Paolo D'Achille.

