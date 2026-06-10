circle x black
Cerca nel sito
 

L’I.C. Francesco Cilea protagonista della prima edizione di 'Roma in Musica'

Sabato 13 giugno 2026, l’Istituto Comprensivo parteciperà alla prima edizione dell'iniziativa promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri

Ic Cilea - IC Cilea
Ic Cilea - IC Cilea
10 giugno 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il grande successo riscosso dall’evento del 22 maggio 2026, che ha visto la partecipazione attiva e appassionata di numerose famiglie, studenti e studentesse, amici della scuola e abitanti del territorio, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” , dott.ssa Gerardina Fasano, annuncia con entusiasmo un nuovo e speciale appuntamento dedicato alla comunità scolastica e al quartiere. Sabato 13 giugno 2026, l’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” parteciperà alla prima edizione di 'Roma in Musica', iniziativa promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri.

CTA

L’evento, dal titolo “Cilea in musica con entusiasmo, passione e creatività”, rappresenterà un’importante occasione per condividere con il territorio una serata all’insegna della cultura, del talento, della partecipazione e dell’incontro, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di crescita, inclusione e dialogo. Un programma ricco di emozioni, musica e momenti di condivisione, nel quale studenti, docenti, famiglie e artisti daranno vita a una grande festa aperta a tutta la comunità. Attraverso esibizioni e performance artistiche, la manifestazione offrirà l’opportunità di celebrare la creatività, l’impegno e le competenze di nuovi talenti, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

L’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” invita famiglie e amici della scuola a partecipare numerosi a questo importante appuntamento, per vivere insieme una serata speciale all’insegna della musica, della collaborazione e della valorizzazione dei talenti. La musica unisce, coinvolge e costruisce comunità: la Scuola Francesco Cilea è pronta a condividere ancora una volta questa esperienza con il suo territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma in Musica Francesco Cilea
Vedi anche
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza