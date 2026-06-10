L’I.C. Francesco Cilea protagonista della prima edizione di 'Roma in Musica'

Dopo il grande successo riscosso dall’evento del 22 maggio 2026, che ha visto la partecipazione attiva e appassionata di numerose famiglie, studenti e studentesse, amici della scuola e abitanti del territorio, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” , dott.ssa Gerardina Fasano, annuncia con entusiasmo un nuovo e speciale appuntamento dedicato alla comunità scolastica e al quartiere. Sabato 13 giugno 2026, l’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” parteciperà alla prima edizione di 'Roma in Musica', iniziativa promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri.

L’evento, dal titolo “Cilea in musica con entusiasmo, passione e creatività”, rappresenterà un’importante occasione per condividere con il territorio una serata all’insegna della cultura, del talento, della partecipazione e dell’incontro, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di crescita, inclusione e dialogo. Un programma ricco di emozioni, musica e momenti di condivisione, nel quale studenti, docenti, famiglie e artisti daranno vita a una grande festa aperta a tutta la comunità. Attraverso esibizioni e performance artistiche, la manifestazione offrirà l’opportunità di celebrare la creatività, l’impegno e le competenze di nuovi talenti, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

L’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea” invita famiglie e amici della scuola a partecipare numerosi a questo importante appuntamento, per vivere insieme una serata speciale all’insegna della musica, della collaborazione e della valorizzazione dei talenti. La musica unisce, coinvolge e costruisce comunità: la Scuola Francesco Cilea è pronta a condividere ancora una volta questa esperienza con il suo territorio.