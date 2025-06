"L'IA va usata in modo etico perchè sia di aiuto, altrimenti non porterà cose positive" Lo ha detto Federico Faggin imprenditore e inventore del microprocessore intervenuto al We Make Future di Bologna. "Stiamo giocando una carta molto importante oggi. L'intelligenza Artificiale usata bene può aumentare le nostre capacità ma usata male può segnare la fine dell'umanità" Ha concluso