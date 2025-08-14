circle x black
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"

"Può anche dare forme di meningite o di sepsi grave, fino al decesso"

Matteo Bassetti (Fotogramma/Ipa)
14 agosto 2025 | 17.02
Redazione Adnkronos
"La Listeria monocytogenes è una brutta bestia, è un microrganismo che soprattutto negli immunodepressi e fragili può causare dei problemi importanti fino al decesso. Ma può anche dare forme di meningite o di sepsi grave". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, dopo l'alert in Francia per i casi di listeriosi dovuti al consumo di formaggio.

"Quello della listeriosi è un problema che conosciamo. Nei formaggi a latte crudo non c'è la pastorizzazione e questo fa rimanere alcuni rischi che possono essere presenti come appunto la listeriosi o anche E.Coli. Ora questo problema va gestito, ma sul tema formaggi a latte crudo andrebbe fatto un ragionamento e cambiare molto". "In Francia è vietata la vendita ai bambini, in Italia è stato fatto qualcosa ma andrebbe fatta più informazione e più educazione alimentare - conclude -. Anche noi in Italia in passato abbiamo avuto un problema con la listeria, è l'estate della sicurezza alimentare pensiamo al botulino e ora alla listeriosi".

