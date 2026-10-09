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Lobuono (La Giovane Roma): "Non si può risollevare Paese senza coinvolgere chi lo vivrà domani"

Federico Lobuono - (Foto Adnkronos)
Federico Lobuono - (Foto Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è una festa della democrazia, abbiamo messo insieme tutti i partiti: altro che campo largo, qui è il campo larghissimo. Ovviamente non ci aspettiamo di metterli tutti d'accordo, sappiamo che da domani, come è giusto che sia, si ricomincerà con la battaglia politica, ci aspettano le elezioni amministrative in tante città d'Italia, poi le elezioni politiche, ma oggi abbiamo fatto una cosa che non si fa quasi mai: creare un momento di dialogo tra tutte le forze politiche che sono d'accordo su una cosa, e cioè che non si può pensare di risollevare il nostro Paese senza coinvolgere chi il nostro Paese lo vivrà domani". Lo ha detto il presidente dell’associazione La Giovane Roma, Federico Lobuono, nel corso dell’evento “60 under 30”, in corso a Roma, promosso da La Giovane Roma e dal magazine “Politica”.

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Tag
democrazia dialogo politiche amministrative
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