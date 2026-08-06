Lombardia, attivazione ACC-M nella tratta Cesano Maderno-Palazzolo Milanese: modifiche ai treni

Da lunedì 24 a domenica 30 agosto si svolgerà l’intervento di attivazione dell'Apparato centrale computerizzato multistazione (ACC-M) nella tratta Cesano Maderno-Palazzolo Milanese, in sostituzione dell’apparato Acei (Apparato centrale elettrico a itinerari) attualmente in servizio. L’intervento è finanziato con 5.168.388 di euro da parte della Regione Lombardia. Per consentire i lavori, l’offerta delle linee Milano-Asso e S4 Milano Cadorna-Camnago subirà modifiche. Nei giorni dei lavori, i treni della linea Milano-Asso circoleranno fra Milano Cadorna e Cormano Cusano M., effettuando le fermate di Milano Domodossola, Milano Bovisa, Milano Affori; circoleranno inoltre fra Meda e Erba/Asso, con orario rimodulato. Saranno attivi bus sostitutivi fra Milano Affori e Meda, che effettueranno fermata a Seveso, e fra Cormano Cusano M e Camnago Lentate, con fermate in tutte le stazioni. I treni della linea S4 circoleranno fra Milano Cadorna e Cormano Cusano M.; saranno sostituiti da bus fra Cormano Cusano M. e Camnago.

Il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M) è in grado di concentrare nel Posto centrale e nelle Postazioni Operatore di Saronno tutte le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra l’impianto di Cesano Maderno e la stazione di Palazzolo Milanese della linea Milano Bovisa - Seveso di FERROVIENORD: sistemi di rilevamento treno, passaggi a livello, deviatoi, segnali, sistemi di protezione marcia treno. Si tratta di una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione. Contestualmente sarà attivato anche il sistema di rilevamento anomalo riscaldamento boccole e freni in grado di individuare anomalie ai treni circolanti.