L'ottobrata sull'Italia sta per finire, ecco l'ultimo weekend caldo: le previsioni meteo

Le previsioni per la giornata e quelle per i giorni a venire

Meteo, le previsioni di oggi - Fotogramma
09 ottobre 2025 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sole, temperature sopra la media, mari caldi. Ultimi scampoli di 'ottobrata' sull'Italia prima del cambio meteo previsto durante la prossima settimana. Almeno fino a lunedì prossimo, infatti, il clima sarà ancora quasi primaverile, a parte qualche pioggia che comunque non intaccherà il bel tempo. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, giovedì 9 ottobre, e per i giorni a venire.

Ultimo weekend di sole, poi l'ottobrata sarà un ricordo

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase anticiclonica con condizioni perlopiù soleggiate e miti; tutto merito di un'alta pressione piuttosto solida, centrata sull’Inghilterra.

Il calore del sole degli ultimi giorni ha riscaldato un po’ anche le acque dei mari italiani, soprattutto quelle del bacino tirrenico: a Cala Mariolu in Sardegna e a San Vito lo Capo nel trapanese l’acqua ha raggiunto una temperatura di 23-24°C, in pratica come a metà giugno! Nei bacini del Centro-Nord si registrano valori tra i 20 e i 22°C, leggermente sopra la media del periodo, valori ancora accettabili per i più temerari, per un ultimo tuffo autunnale in mare.

Nel mondo l’acqua più calda, in questi giorni, si trova a Dubai con circa 32,9°C (spiaggia di Umm al-Quwain), ma valori tra i 30 e i 32°C vengono ancora registrati ad Old Harbour Bay in Giamaica, ad Irapa in Venezuela, a Cebu nelle Filippine e localmente anche nel Mar Rosso; in Europa il mare più caldo è quello greco di Rodi con l’acqua di Prassonissi (spiaggia dei due mari, Egeo e Mediterraneo) a 26°C.

Insomma, oltre alla temperatura dell’aria molto mite durante il giorno anche i mari italiani sono pronti per un ultimo tuffo, non avranno molto da invidiare ai bacini tropicali se non per quei 5-6 gradi in meno. Ci vorrà un po’ di coraggio ma il tempo sarà bello e caldo per il periodo.

Unica insidia durante questa lunga Ottobrata (almeno fino a lunedì) sarà un vortice, nascosto nell’alta pressione, che transiterà tra Sardegna e Sicilia provocando qualche isolato piovasco, in un contesto termico comunque molto gradevole.

Prepariamoci dunque a trascorrere l’ultimo weekend dell’anno al mare, dalla prossima settimana il tempo cambierà e l’Ottobrata, molto probabilmente, sarà solo un ricordo.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 9. Al Nord: nubi irregolari, qualche rovescio sulle Alpi centro orientali e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge verso la Sardegna, bel tempo altrove.

Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove.

Sabato 11. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: qualche piovasco irregolare in Sardegna e Sicilia.

Tendenza: tempo perlopiù stabile, soleggiato e mite fino a lunedì 13 ottobre.

