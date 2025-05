La luce naturale come fattore determinante per la salute e il benessere delle persone. Questo il tema del progetto “Luce Futura” presentato in Senato in occasione del convegno “Costruire il benessere, il ruolo della luce naturale e della luce zenitale nell’edilizia”. L'appuntamento ha riunito studiosi, progettisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni per affrontare un tema spesso trascurato ma centrale nella progettazione architettonica.