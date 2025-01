Luci e ombre del 'Salva Casa', evento al Consiglio regionale del Lazio per riflettere su norma

Le recenti modifiche apportate al dpr 380/2001 con la legge 105/2024 'Salva Casa' e la loro applicazione nei vari territori di Roma e Provincia. Su questi temi si confronteranno istituzioni e professionisti nel corso dell'evento 'Luci e ombre del salva casa, approfondimento su applicazioni e correttivi', previsto per venerdì 31 gennaio dalle 9 alle 13, nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana, a Roma. Sarà un momento per riflettere sulle criticità riscontrate in questi primi mesi di applicazione pratica della norma.

Per i saluti istituzionali saranno presenti Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e Antonio Scaglione, presidente del Collegio dei geometri di Roma. Modera Giuseppe Latour del Sole 24 ore. Interverranno Luciano Ciocchetti, Nazzareno Neri, Edy Palazzi, Micol Grasselli, Laura Corrotti, Emanuele Calcagni, Piero Presutti, Pietro Centofiori, Carlo Monda e Andrea Di Leo.