Il cantante e dj Ludovico Franchitti, conosciuto come Ludwig, è indagato dalla procura di Roma con l'accusa di aver contribuito a costringere il centrocampista della nazionale Nicolò Fagioli a consegnare 40mila euro sotto la minaccia di compromettere la sua carriera. Lo riferisce ‘La Repubblica’ spiegando che “la polizia ha sequestrato i telefoni” del musicista, diventato famoso con il tormentone ‘Domani ci passa’, “per cercare le tracce di un'estorsione ai danni del calciatore”.

“Una storia di scommesse clandestine, debiti milionari e ricatti, che ora porta la polizia sulle tracce del denaro studiando le conversazioni tra il cantante e il giocatore” che quando era “ancora in maglia bianconera, era finito in una spirale di scommesse illegali” scrive il quotidiano. “Un debito superiore ai due milioni di euro, secondo le carte, che avrebbe trasformato il centrocampista in un bersaglio per chi pretendeva di recuperare il denaro. E che, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe spinto alcuni dei suoi interlocutori a passare dalle richieste di pagamento alle minacce”. Ora la polizia cerca riscontri nelle chat, nei movimenti bancari e nei dispositivi elettronici degli indagati con “l’obiettivo di ricostruire i passaggi del denaro e i rapporti tra chi gestiva le scommesse e chi avrebbe esercitato pressioni sul calciatore”.