circle x black
Cerca nel sito
 

Calcioscommesse, il cantante Ludwig indagato per estorsione a Fagioli: "Minacce per 40mila euro"

La polizia ha sequestrato i telefoni del musicista, diventato famoso con il tormentone ‘Domani ci passa’

Il cantante Ludwig e Nicolò Fagioli
Il cantante Ludwig e Nicolò Fagioli
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cantante e dj Ludovico Franchitti, conosciuto come Ludwig, è indagato dalla procura di Roma con l'accusa di aver contribuito a costringere il centrocampista della nazionale Nicolò Fagioli a consegnare 40mila euro sotto la minaccia di compromettere la sua carriera. Lo riferisce ‘La Repubblica’ spiegando che “la polizia ha sequestrato i telefoni” del musicista, diventato famoso con il tormentone ‘Domani ci passa’, “per cercare le tracce di un'estorsione ai danni del calciatore”.

“Una storia di scommesse clandestine, debiti milionari e ricatti, che ora porta la polizia sulle tracce del denaro studiando le conversazioni tra il cantante e il giocatore” che quando era “ancora in maglia bianconera, era finito in una spirale di scommesse illegali” scrive il quotidiano. “Un debito superiore ai due milioni di euro, secondo le carte, che avrebbe trasformato il centrocampista in un bersaglio per chi pretendeva di recuperare il denaro. E che, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe spinto alcuni dei suoi interlocutori a passare dalle richieste di pagamento alle minacce”. Ora la polizia cerca riscontri nelle chat, nei movimenti bancari e nei dispositivi elettronici degli indagati con “l’obiettivo di ricostruire i passaggi del denaro e i rapporti tra chi gestiva le scommesse e chi avrebbe esercitato pressioni sul calciatore”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza