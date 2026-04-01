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Luna piena rosa in arrivo, ma di che colore sarà davvero il 2 aprile?

La Pink Moon, che non va confusa con la Luna di Fragola' - non è un evento astronomico legato al colore della Luna

Luna piena - (Ipa)
Luna piena - (Ipa)
01 aprile 2026 | 09.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In arrivo la Luna piena rosa. L'appuntamento è per giovedì 2 aprile 2026, con il momento di massima luminosità previsto per le 4:11 del mattino. L'evento in ogni caso sarà visibile anche nelle serate di oggi 1 aprile e di domani sera. Ma la Luna cambia davvero colore?

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In realtà la Pink Moon, che non va confusa con la Luna di Fragola' - non è un evento astronomico legato al colore della Luna. Si riferisce alla fioritura primaverile del fiore selvatico noto come Phlox subulata, chiamato anche 'moss pink' e originario del Nord America, secondo l'Old Farmer's Almanac. Il fiore era in piena fioritura intorno al periodo della luna piena di aprile, il che ha portato a chiamarla 'Luna rosa' nelle tradizioni dei nativi americani. Il nome, quindi, non descrive ciò che accade nel cielo, ma ciò che accade sulla Terra. Come per la Strawberry Moon non si tratta di un fenomeno fisico.

In genere la Luna appare di colore grigio-marroncino chiaro. Dalla Terra, però, può anche assumere colori diversi. Questo non dipende dalla Luna, ma dal filtro atmosferico che la sua luce deve attraversare prima di raggiungerci. È lo stesso fenomeno che colora i tramonti.

Quindi la Luna può assumere un colore che tende al rosa-arancione-rosso ma non ha nulla a che vedere con il nome Pink Moon. Quando la Luna piena sorge poco dopo il tramonto del Sole o tramonta poco prima del sorgere del Sole, cosa che avviene a ogni plenilunio, può trovarsi in un cielo ancora illuminato dal crepuscolo.

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