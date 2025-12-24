circle x black
Cerca nel sito
 

"Ma quando compri casa?", come rispondere alle domande scomode dei parenti a Natale

Qualche dato per affrontare la giornata

Casa e mutuo - 123RF
Casa e mutuo - 123RF
24 dicembre 2025 | 20.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"A tavola a Natale ci sono le intramontabili domande scomode dei parenti che, ricordando quando 'ai miei tempi' hanno comprato casa o hanno investito nel mattone, chiedono quando arriverà anche per te il momento di avere una casa tutta tua, magari un immobile datato da ristrutturare, o almeno un appartamento in affitto in attesa di accendere un mutuo e acquistare. Se anche tu ogni anno finisci per farti andare di traverso il panettone, ecco qualche dato per aiutarti a rispondere a tutti i parenti, anche i più insistenti. Uscire da casa dei genitori e dare vita a un 'nido' tutto proprio non è semplice quando i canoni medi degli immobili in locazione sono in continua crescita". A dirlo Lisa Pendezza, digital content manager di Immobiliare.it.

"Al nonno che ti chiede - spiega - quando ti deciderai ad andare a vivere per conto tuo, puoi rispondere che, dalle stime, il 2026 sarà un anno di aumenti: i prezzi delle case in vendita in media in Italia aumenteranno del 3,1% (con città come Firenze, Catania e Verona che segneranno un +6% nei prezzi), mentre gli affitti cresceranno dell’8,1%. Alla zia che ti chiede 'ma perché non compri casa invece di continuare a pagare l’affitto?' puoi spiegare che ci sono ben 12 città italiane in cui l’affitto conviene più che comprare una casa (confrontando la rata media mensile di un mutuo e il canone d’affitto medio richiesto), come: Milano; Napoli, Bologna, Firenze, Aosta, Monza, Padova, Latina, Pesaro".

"Quindi - sottolinea - in questo momento, non in tutte le città è conveniente fare il grande passo di comprare casa. Le case in classe energetica alta costano di più. E al parente mai visto prima che ti suggerisce di prendere una casa già ristrutturata in classe energetica alta, così puoi risparmiare, puoi segnalare che le case in classe energetica alta costano mediamente il 52% in più rispetto a quelle in classi energetiche basse. Si può arrivare a spendere fino a 3.000 euro/mq per una casa in classe alta contro i 2.000 euro/mq delle case in classe energetica più bassa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
natale pranzo natale natale mutuo mercato immobiliare affitti
Vedi anche
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza