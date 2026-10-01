Malattie rare, Benincasa (Amgen): "Al via campagna sensibilizzazione su malattia IgG4-correlata"

"La grande imitatrice è patologia rara e ancora poco nota"

"'Non M'IngG4nno' nasce da un bisogno concreto: contribuire a far conoscere una malattia rara e ancora poco nota, e aiutare a comprenderne la varietà delle manifestazioni. La performance parte proprio dalla caratteristica della malattia di mimetizzarsi con altre condizioni: una figura che si confonde con ciò che lo circonda richiama simbolicamente la difficoltà di riconoscere la malattia, che proprio per questo è stata soprannominata 'la grande imitatrice'". Così Emiliana Benincasa, senior medical advisor di Amgen Italia, presentando la campagna di sensibilizzazione sulla malattia IgG4-correlata promossa dall'azienda insieme ad Anmar e a Apmarr con il patrocinio di Fir e Sir, partita questo pomeriggio con un'esibizione di body-painting alle Colonne di San Lorenzo di Milano.

"La malattia IgG4-correlata ha una prevalenza di 5 ogni 100mila abitanti, e ha una connotazione clinica solo negli ultimi due decenni", ha spiegato Benincasa. "Il nome deriva proprio dall'elevazione della concentrazione di immunoglobulina G4 presente nel siero, ma non in tutti i pazienti è così, perché non esiste un biomarcatore che possa con certezza e in modo veloce identificare la presenza della patologia, che per essere diagnosticata ha infatti bisogno di un attento esame clinico. La malattia risulta talvolta difficile da diagnosticare anche per la sua presentazione clinica", ha proseguito Benincasa. "Infatti può colpire un organo o diversi organi, contemporaneamente o nel corso della vita del paziente".

Di qui la necessità di una campagna di sensibilizzazione: "Amgen vuole contribuire ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulla malattia dando informazioni chiare, scientificamente solide e create con il contributo di un team di esperti. Questo lavoro prosegue su malatiaigg4correlata.it", ha concluso Benincasa, "dove sono raccolti contenuti e risorse di approfondimento sviluppate con le associazioni partner".