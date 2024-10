E' allerta maltempo oggi 19 ottobre sull'Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni e fiumi osservati speciali. "Condizioni di forte maltempo a causa della formazione di un ciclone mediterraneo alimentato sia dalle acque ancora miti del mare sia da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico - spiega all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it' - Questa tempesta provocherà tante piogge su quasi tutta l'Italia oggi, anche a carattere di nubifragio su Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia. Massima attenzione in particolare sull'Emilia Romagna per i fiumi, già in piena dopo le piogge degli ultimi giorni".

"Allerta rossa Emilia Romagna e Calabria, mentre Sicilia allerta arancione, ad ora, dove entro domani potrebbero cadere fino a 400 mm di pioggia, si tratta dell'equivalente di pioggia che solitamente cade in 5 o 6 mesi, in grado di provocare allagamenti e alluvioni lampo - aggiunge Gussoni - Da domani migliora al Centro Nord grazie all'avanzata dell'alta pressione delle Azzorre, tempo più soleggiato anche in avvio della prossima settimana su questi settori. Ancora maltempo invece al Sud e Sicilia".

Marche

Tra auto in panne, scantinati allagati e alberi caduti per strada, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nelle Marche, in particolare tra Ancona e Fano. Le condizioni meteo avverse, contraddistinte da pioggia battente, hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a mobilitarsi in diverse operazioni di soccorso.

Toscana

In Toscana, a seguito dell'esondazione del fiume Elsa in prossimità della località Petrazzi nel comune di Castelfiorentino, e della persistente difficoltà a transitare in sicurezza lungo la Sr 429/bis di Val d’Elsa, la Provincia di Siena ha ordinato la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della Strada Regionale 4297Bis di Val d’Elsa al km 11+900 circa nel comune di San Gimignano, in corrispondenza della rotatoria di Badia a Elmi, direzione Empoli.

La chiusura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza della circolazione stradale e a tutela dell’incolumità pubblica fino al ripristino delle normali condizioni. Per il periodo interessato alla chiusura il traffico veicolare sarà deviato sul raccordo autostradale Siena Firenze, come meglio evidenziato dalla segnaletica presente sul posto.

Calabria

In Calabria i vigili del fuoco sono impegnati in diverse zone della Regione per interventi dovuti al maltempo che in queste ore sta flagellando il territorio regionale. In particolare, una squadra del distaccamento di Vibo Marina è intervenuta in provincia di Vibo Valentia, dove è esondato il torrente Candrilli invadendo la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Al momento, fanno sapere i vigili, la situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono a debita distanza. Sul posto anche la polizia locale.

In provincia di Catanzaro, invece, si è verificato uno smottamento con cedimento parziale di un tratto della SP26, strada di collegamento tra il Comune di San Pietro Magisano e la frazione Vincolise del Comune di Magisano. Attualmente è chiusa al transito la sola corsia interessata dallo smottamento.

Sicilia

In Sicilia le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato disagi agli abitanti di Stromboli e in particolare del piccolo borgo di Ginostra, dove dalla scorsa notte manca l'energia elettrica. Fango e detriti hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. In particolare, a causa delle forti piogge, dalla montagna sono arrivate pietre e grossi massi che hanno danneggiato gravemente le case. Per fortuna non si registrano feriti. Le strade sono ormai impraticabili.

"Il villaggio di Ginostra è al buio perché sono stati tranciati diversi cavi, così come i tubi delle reti idriche - spiega all'Adnkronos Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra - Sono state tratte in salvo le persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni. Sembra che stiano inviando una motovedetta coni tecnici Enel per ripristinare almeno l'energia elettrica. Il Comune ha attivato il centro operativo comunale e siamo in attesa di ulteriori sviluppi".