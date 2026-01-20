circle x black
Maltempo in Sicilia, anziano viola divieto di transito e finisce in una voragine

L'episodio avvenuto a Santa Teresa Riva, nel messinese, raccontato dal capo della protezione civile Siciliana Salo Cocina

L'auto finita nella voragine a Santa Teresa Riva, Messina
L'auto finita nella voragine a Santa Teresa Riva, Messina
20 gennaio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ci è scappato il morto! Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente". E' quanto dice il capo della protezione civile Siciliana Salo Cocina, che racconta sui social un episodio avvenuto a Santa Teresa Riva, nel messinese. "Un anziano alla guida di un’autovettura stamattina ha violato i divieti di transito imposti correttamente dal Sindaco percorrendo il lungomare di Santa Teresa di Riva, esposto alle forti mareggiate e già gravemente danneggiato anche lo scorso anno- dice Cocina - A causa della furia del mare, si è aperta una voragine, sotto l’asfalto, che con il peso dell’auto si è aperta e ha inghiottito l’auto, mettendo seriamente a rischio l’incolumità del conducente. Il conducente è stato recuperato dai volontario e ricoverato con ferite varie".

"Ancora una volta raccomando alla popolazione la massima precauzione e il rispetto rigoroso delle ordinanze e dei divieti, che vengono adottati esclusivamente per tutelare la sicurezza delle persone. Non è possibile mettere a rischio un vita umana e anche i soccorritori per leggerezza o disattenzione personale. Invito il sindaco a denunciare la persona per le Violazioni commesse. Invito i sindaci e tutti noi a una attività di comunicazione ancora più stringente", dice Cocina.

