circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo a Roma, albero caduto sull'auto: chi paga i danni? La risposta degli esperti

Ghizzoni di Facile.it e Rienzi del Codacons all'AdnKronos sulle responsabilità del Comune in caso di incidenti di questo tipo

Albero cade su auto sull'Ardeatina - (AdnKronos)
Albero cade su auto sull'Ardeatina - (AdnKronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo che si è abbattuto ieri su Roma, così come su altre città italiane, ha creato non pochi danni e disagi. Solo nella Capitale, centinaia sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, intervenuti per soccorrere alcune autovetture con passeggeri a bordo rimaste bloccate nei sottopassaggi a causa dell'acqua alta. Ma anche - come è successo in via Ardeatina - per soccorrere un uomo dopo che un albero era caduto sulla propria automobile.

Il personale della squadra 7/A dei vigili del fuoco di Ostiense, con l'ausilio di un'autogru, ha estratto il conducente affidandolo alle cure del personale del 118. Ma il danno era ormai fatto. Cosa succede in questi casi? Il Comune è tenuto a pagare i danni?

Non ha dubbi il presidente del Codacons Carlo Rienzi che, riferendosi all'albero caduto ieri su un'auto a Roma all'Adnkronos/Labitalia rimarca che "il Comune è responsabile e quindi deve sempre risarcire. Ovviamente - spiega - se si ha una polizza auto per eventi atmosferici l'assicurazione pagherà, in caso contrario il risarcimento sarà dovuto dal Comune".

Per Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it, "se cade un albero su un'auto il Comune rimborsa i danni se l'albero si trovava in un'area pubblica urbana e la caduta è dipesa dalla scarsa manutenzione. Se era malato e se non era stata fatta la potatura. Tuttavia, il Comune non risponde nel caso in cui l'albero sia caduto unicamente per colpa del temporale pur essendo in buone condizioni. Non paga, invece, se dimostra il 'caso fortuito', come un evento meteo eccezionale e imprevedibile. Ovviamente il Comune non risarcisce se l'albero si trovava in un'area privata", spiega all'Adnkronos/Labitalia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo maltempo roma albero su auto danni maltempo
Vedi anche
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza