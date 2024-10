Ennesima giornata di maltempo sull'Italia. Allerta arancione in diversi comuni dell'Emilia Romagna dove la pioggia ha continuato a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana.

A Bologna, in via precauzionale il Comune ha deciso per la giornata di venerdì 25 ottobre la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna. Arpae, si legge sul sito del Comune, ha infatti diramato un'allerta meteo-idrogeologica-idraulica e bisogna tenere conto del grande quantitativo di acqua caduto sulla città nei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità di tenuta dei suoli e del sistema idrico cittadino.

L’Amministrazione comunale invita inoltre le aziende e gli enti del territorio a favorire l’utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana di Bologna autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working, ad eccezione del personale impegnato nei servizi essenziali.

Sempre venerdì 25 ottobre è vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità. La popolazione è invitata a limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi privati e in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, a evitare di ordinare cibo tramite le piattaforme on line.

Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara.

La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte.

Nella prima mattinata di oggi è tracimato il torrente Quaderna, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l'argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di ripristino da parte della Regione. Coinvolto anche il vicino comune di Budrio, colpito più volte dalle alluvioni nell'ultimo anno e mezzo, con l'amministrazione comunale che ha diramato una nota in cui viene spiegato che "la zona è attenzionata per verificare eventuali nuove rotture, mentre le aree interessate sul territorio di Budrio erano già state evacuate domenica". Anche a Medicina alcune famiglie sono ancora fuori casa. A preoccupare è anche il livello del fiume Savena, che a Bologna ha raggiunto il livello di soglia rossa nei pressi del quartiere San Ruffino.

Liguria

Situazione a rischio anche in Liguria dove Arpal ha lanciato l’allerta gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte, per poi diventare arancione per temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani venerdì 25 ottobre sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 di domani.

Toscana

In Toscana un nubifragio si è abbattuto sulla zona sud della provincia di Grosseto: a Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia in 3 ore e a Marsiliana 21 millimetri. Numerosi gli allagamenti stradali. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre, in Toscana. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese.