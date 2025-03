Weeekend di maltempo con il Ciclone Martinho. Oggi, nella Giornata Mondiale dell'Acqua, sono previste piogge e locali nubifragi soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud avremo ancora 27-28°C, specie in Sicilia.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ricorda che durante l'ultimo anno di acqua ne è caduta molta in Italia, le piogge sono state abbondanti al Centro-Nord e con alcuni record, soprattutto in Lombardia e anche a Milano: in realtà, però, persiste una grave siccità su tutto il Sud e localmente anche tra Lazio e Sardegna; la siccità negli ultimi 12 mesi è stata estrema in Puglia, Calabria e Sicilia.

Nelle prossime ore piogge e locali nubifragi saranno possibili al Nord e in Toscana, poi una breve tregua interverrà nel pomeriggio del primo sabato di Primavera: non si tratterà di una fase asciutta, ma solo di una leggera attenuazione dei fenomeni.

Ma attenzione, in serata altri temporali intensi giungeranno nuovamente sempre al Centro-Nord, più probabili tra Liguria e Toscana e verso le Prealpi. Infine, in questa giornata difficile, il vento caldo ed umido di Scirocco renderà i cieli giallognoli e lattiginosi con tanta Sabbia del Deserto che potrebbe colorare di ocra tutto il paesaggio.

Domenica, infine, avremo altri acquazzoni: sarà una domenica nera con nubifragi possibili soprattutto intorno al Mar Ligure, sempre tra Toscana e Levante ligure, ma anche sul Triveneto: stante la stazionarietà della perturbazione presente, il Ciclone Martinho, avremo ancora abbondanti nevicate sulle Alpi sopra i 1500 metri, localmente a quote inferiori o superiori.

Il vento associato al ciclone sarà ancora in prevalenza di Scirocco e soffierà forte al Sud, soprattutto in Puglia con locali raffiche di tempesta.

NEL DETTAGLIO

Sabato 22. peggiora con piogge via via più diffuse. Al Centro: piogge diffuse, forti in nottata. Al Sud: tante nuvole, caldo in Sicilia.

Domenica 23. Al Nord: piogge sparse e neve sulle Alpi. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: variabile con qualche scroscio, caldo in Sicilia.

Lunedì 24. Al Nord: piogge sparse alternate a schiarite. Al Centro: piogge sparse alternate a schiarite. Al Sud: piogge sparse alternate a schiarite.

Tendenza: rovesci alternati a schiarite nel corso della nuova settimana.