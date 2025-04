Maltempo estremo sull'Italia per 48 ore al Centro-Nord. Previsti nubifragi, piogge torrenziali, venti in rinforzo, tanta neve sulle Alpi e rischio eventi estremi. Più colpiti saranno l’alto Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta: si temono piene fluviali, esondazioni e alluvioni lampo anche se una parte della precipitazioni, per fortuna, si fermerà sotto forma di neve in montagna oltre i 1600-1800 metri.

Domani, giovedì 17 aprile, continuerà a piovere molto forte al Nord-ovest, ma anche sull’alta Toscana e su parte del Nord-est sottolinea iLMeteo.it. Cosa potrebbe succedere per Pasqua e Pasquetta? Usiamo ancora il condizionale in quanto il meteo non è certo: si tratta di una previsione a 4 giorni. Al momento, dopo un miglioramento tra venerdì e sabato, per la Santa Pasqua non si esclude l’arrivo di una nuova perturbazione sin dal mattino al Nord-ovest e in Sardegna, meno intensa dell’attuale ma capace di provocare altre piogge sparse su queste zone; nel pomeriggio sono attesi dei fenomeni anche verso Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto del Paese potremo godere di tempo più asciutto e anche soleggiato. Un’Italia divisa in due.

Per il Lunedì dell’Angelo, per il barbecue di Pasquetta, gli ultimi aggiornamenti indicano rovesci alternati a sole sulle regioni centrali, mentre la situazione potrebbe essere (ancora condizionale) asciutta e soleggiata al Nord e al Sud.

Oggi, mercoledì 16 aprile - Al Nord: maltempo estremo al Nord-ovest. Al Centro: tempesta di pioggia in Sardegna, poi in Toscana. Al Sud: piogge in Calabria e Sicilia orientale.

Domani, giovedì 17 aprile - Al Nord: maltempo, ventoso. Al Centro: maltempo su tirreniche e Sardegna, tanto vento. Al Sud: piogge specie sul versante tirrenico, ventoso.

Venerdì 18 aprile - Al Nord: instabilità al Nordest. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: miglioramento.

Tendenza: tregua meteorologica sabato, nuova perturbazione tra Pasqua e Pasquetta.