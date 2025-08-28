Paese diviso in due con caldo africano al Sud e temporali e grandine al Centro-Nord

L'ex uragano Erin arriva in Italia, portando con sé maltempo estremo con temporali e grandine al Centro-Nord. Mentre il caldo africano caratterizzerà il meteo al Sud in un Pese diviso in due.

Il meteo di oggi e domani

Nel dettaglio, le prossime ore di oggi giovedì 28 agosto vedranno l’apice del maltempo al Nord-ovest e in Toscana con tutti i peggiori fenomeni attesi: si prevedono piogge molto abbondanti tra Piemonte e Lombardia, violenti temporali tra Liguria di Levante e Toscana, venti forti di Scirocco lungo le coste tirreniche e in Sardegna, grandinate più probabili sul Mar Ligure e coste adiacenti e sulla Pianura Padana centro-occidentale sottolinea iLMeteo.it. La situazione rimarrà invece calda, bollente, afosissima specie in Sardegna, Sicilia, Foggiano, medio Adriatico e Romagna.

Domani, venerdì 29 agosto, lo spostamento del fronte perturbato verso le regioni centrali e il Nord-est porteranno piogge abbondanti e intense sul Triveneto, temporali forti con grandine verso Toscana, Umbria e Lazio, con qualche fenomeno in arrivo anche tra Campania e medio Adriatico.

Cosa succede nel weekend

Sabato 30 i rovesci colpiranno soprattutto il Sud, anche se nella prima parte della mattinata rimarrà una residua instabilità al Centro-Nord. Domenica 31 il tempo tornerà a tratti soleggiato, ma si tratterà di una tregua: il primo giorno di settembre è prevista una nuova perturbazione atlantica ancora con tanta pioggia specie al Nord.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 28 agosto - Al Nord: forte maltempo con abbondanti precipitazioni, specie al Nord Ovest. Al Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove. Caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Domani, venerdì 29 agosto - Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: peggiora in giornata.

Sabato 30 agosto - Al Nord: migliora a partire da ovest. Al Centro: rovesci sulle Adriatiche. Caldo. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico.

TENDENZA: domenica soleggiata, nuova perturbazione da lunedì 1 settembre.