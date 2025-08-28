Paese diviso in due con caldo africano al Sud e temporali e grandine al Centro-Nord
L'ex uragano Erin arriva in Italia, portando con sé maltempo estremo con temporali e grandine al Centro-Nord. Mentre il caldo africano caratterizzerà il meteo al Sud in un Pese diviso in due.
Nel dettaglio, le prossime ore di oggi giovedì 28 agosto vedranno l’apice del maltempo al Nord-ovest e in Toscana con tutti i peggiori fenomeni attesi: si prevedono piogge molto abbondanti tra Piemonte e Lombardia, violenti temporali tra Liguria di Levante e Toscana, venti forti di Scirocco lungo le coste tirreniche e in Sardegna, grandinate più probabili sul Mar Ligure e coste adiacenti e sulla Pianura Padana centro-occidentale sottolinea iLMeteo.it. La situazione rimarrà invece calda, bollente, afosissima specie in Sardegna, Sicilia, Foggiano, medio Adriatico e Romagna.
Domani, venerdì 29 agosto, lo spostamento del fronte perturbato verso le regioni centrali e il Nord-est porteranno piogge abbondanti e intense sul Triveneto, temporali forti con grandine verso Toscana, Umbria e Lazio, con qualche fenomeno in arrivo anche tra Campania e medio Adriatico.
Sabato 30 i rovesci colpiranno soprattutto il Sud, anche se nella prima parte della mattinata rimarrà una residua instabilità al Centro-Nord. Domenica 31 il tempo tornerà a tratti soleggiato, ma si tratterà di una tregua: il primo giorno di settembre è prevista una nuova perturbazione atlantica ancora con tanta pioggia specie al Nord.
Oggi, giovedì 28 agosto - Al Nord: forte maltempo con abbondanti precipitazioni, specie al Nord Ovest. Al Centro: peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi e caldo altrove. Caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.
Domani, venerdì 29 agosto - Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: peggiora in giornata.
Sabato 30 agosto - Al Nord: migliora a partire da ovest. Al Centro: rovesci sulle Adriatiche. Caldo. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico.
TENDENZA: domenica soleggiata, nuova perturbazione da lunedì 1 settembre.