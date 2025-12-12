circle x black
Cerca nel sito
 

Lindsey Vonn trionfa nella discesa di St Moritz, Goggia quarta

La sciatrice americana ha fatto segnare il miglior tempo

Lindsey Vonn - Ipa/Fotogramma
Lindsey Vonn - Ipa/Fotogramma
12 dicembre 2025 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lindsey Vonn continua a vincere. La sciatrice americana ha trionfato, a 41 anni, nella discesa libera di St Moritz, facendo segnare il miglior tempo in 1'29"63 con un secondo di vantaggio sull'austriaca Magdalena Egger, seconda. Chiude il podio al terzo posto l'austriaca Mirjam Puchner, mentre Sofia Goggia si piazza al quarto posto con il tempo di 1'31, frutto di una partenza lenta.

Tra le altre azzurre: ottavo posto per Laura Pirovano, a pari merito con la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, undicesimo per Nicol Delago. Roberta Melesi si piazza 20esima, Nadia Delago 23esima, seguita da Elena Curtoni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lindsey vonn vonn vonn sci sci discesa libera st moritz
Vedi anche
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza