Giappone trema ancora, terremoto 6.7 sulla costa: revocato allarme tsunami

Il sisma con epicentro nella prefettura di Iwate, sull'isola principale di Honshu

Sismografo - 123RF
12 dicembre 2025 | 07.19
Redazione Adnkronos
Terremoto di magnitudo 6.7 oggi in Giappone, dove le autorità hanno revocato l'allarme tsunami che era scattato dopo che il sisma è stato registrato a largo delle coste settentrionali del Paese. L'agenzia meteorologica del Giappone (Jma) aveva diffuso l'allerta per possibili onde fino ad un metro lungo la costa settentrionale pacifica. La stessa agenzia ha reso noto che si sono registrate finora due onde di 20 centimetri in due diverse località.

La scossa di oggi si è registrata qualche giorno dopo che un terremoto ancora più potente, di magnitudo 7.5, ha scosso la regione, provocando almeno 50 feriti. L'epicentro del sisma di oggi è stato registrato a 130 chilometri dalla città di Kuji nella prefettura di Iwate sull'isola principale di Honshu. L'Autorità per l'energia nucleare ha reso noto che non ci sono segnali di anomalie negli impianti nucleari della regione.

