Influenza, aumentano le infezioni respiratorie: 695mila casi in 7 giorni

Si intensifica in Italia la circolazione dell'influenza e degli altri virus respiratori: 4 milioni di contagi da inizio stagione

Bambina con l'influenza - 123RF
12 dicembre 2025 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si intensifica in Italia la circolazione dell'influenza e degli altri virus respiratori. Nella settimana dall'1 al 7 dicembre, segnala il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), "l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità è stata pari a 12,4 casi per 1.000 assistiti (rispetto ai 10,2 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo". Sono stati stimati circa 695mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 4 milioni di casi. L'incidenza più elevata si osserva ancora una volta nella fascia di età 0-4 anni, con circa 38 casi per 1.000 assistiti.

Boom di casi in 7 giorni

"Questa settimana si registra un aumento sostenuto dei casi di infezioni respiratorie acute registrati dalla sorveglianza RespiVirNet, in linea con l'andamento atteso per questo periodo dell'anno", afferma Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie infettive dell'Iss. L'esperta segnala che "nelle prossime settimane è probabile che l'incidenza delle infezioni rimanga alta". L'intensità è media in 4 regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna), è a livello basale in Umbria e Molise, mentre nelle altre è bassa.

I virus respiratori in circolazione

Nella settimana sia nella comunità che nel flusso ospedaliero "si registra per influenza un alto tasso di positività (25.3% e 28.8% rispettivamente)". Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per virus influenzali, per rhinovirus e per adenovirus. Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per virus influenzali, rhinovirus e virus parainfluenzali.

