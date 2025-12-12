circle x black
Cerca nel sito
 

Ex Ilva, arrivate due offerte per l'acquisto degli stabilimenti

Le proposte, entrambe relative all'acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group

Ex Ilva - Fotogramma
Ex Ilva - Fotogramma
12 dicembre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due offerte per gli stabilimenti dell'ex Ilva. I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, rendono infatti noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte di ieri, "sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva".

Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group. Le due offerte sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure e i Commissari Straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando.

La procedura di gara - si sottolinea - "rimane comunque aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex Ilva stabilimenti ex ilva ex ilva stabilimenti ex ilva azienda
Vedi anche
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza