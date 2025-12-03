circle x black
Cerca nel sito
 

Ex Ilva Taranto, continua mobilitazione operai: occupata statale 106

Prosegue a oltranza lo sciopero, Cgil Puglia: "Governo accolga grido dolore, serve capire esistenza investitori"

Ex Ilva - (Fotogramma/IPa)
Ex Ilva - (Fotogramma/IPa)
03 dicembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Proseguono mobilitazione e protesta di operai e sindacati dei metalmeccanici nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia. I manifestanti hanno passato la notte ai presidi della statale 100 Appia. E in mattinata, per protesta contro quello che definiscono "il piano di chiusura", dopo aver occupato la statale 7 Appia che collega la città a Bari, hanno occupato la statale 106 Jonica.

Stanotte i manifestanti hanno passato la notte all'aperto riscaldati da qualche piccolo fuoco. Dalle 12 di ieri prosegue inoltre lo sciopero a oltranza proclamato dai sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb.

“La dichiarazione di sciopero a oltranza proclamata delle categorie metalmeccaniche delle acciaierie di Taranto è un atto di dignità e assieme un grido di dolore che è dovere del Governo accogliere. I lavoratori chiedono un’assunzione di responsabilità della politica rispetto al futuro di migliaia di occupati, di un intero territorio e di un asset fondamentale qual è quello dell’acciaio per tutto il sistema produttivo italiano”, hanno dichiarato la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della Camera del Lavoro di Taranto.

“Il Governo ritiri un piano che non ha alcuna garanzia - dicono - se non quella di portare alla chiusura degli impianti, convochi urgentemente un tavolo a Roma con i sindacati, accolga le proposte che arrivano da chi conosce e vive quella fabbrica da anni. Serve una volta per tutte chiarezza, serve un vero piano industriale, serve capire quali investitori se ci sono e a che condizioni vogliono rilevare gli impianti per salvare tutti i posti di lavoro. A tutti i lavoratori va il sostegno e la solidarietà di tutta la Cgil pugliese", proseguono Bucci e D'Arcangelo.

“Il governo deve togliersi il vestito del cinismo e dare una risposta concreta alle istanze dei lavoratori. Parliamo di migliaia di famiglie tra i diretti e l'indotto, e le aziende dell'indotto hanno già iniziato a licenziare. Cos'altro deve succedere per far comprendere che se salta la manifattura industriale salta il lavoro e ogni genere di prospettiva? È una catastrofe sociale”, concludono i sindacalisti della Cgil.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex Ilva ex ilva sciopero ex ilva protesta taranto news
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza