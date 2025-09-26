circle x black
Maltempo, allerta arancione in Lombardia oggi: piogge e temporali al Sud

Allerta gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte di Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria

Torna il maltempo sull'Italia - (Ipa)
27 settembre 2025 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora maltempo sull'Italia oggi, sabato 27 settembre. Dopo una breve pausa, caratterizzata da una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, torna un peggioramento del meteo nel weekend. In Lombardia è prevista l'allerta arancione, mentre per sei regioni è gialla (Emilia-Romagna, Sicilia, parte della Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria).

Previsioni meteo, il bollettino della Protezione civile

Una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del Sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede, dalle prime ore di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
