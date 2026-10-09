Violenti acquazzoni hanno provocato allagamenti, con strade sommerse e automobilisti in difficoltà. In Campania resta attiva l’allerta arancione fino alle 15, mentre in 46 Comuni le scuole sono chiuse

Maltempo in Italia, è ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi, venerdì 9 ottobre, è segnata da nuove criticità soprattutto al Sud, con Napoli e la provincia alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. La Protezione Civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.

Nubifragio a Napoli

Un violento nubifragio nella notte ha reso ancora più difficili le condizioni delle strade di Napoli. In particolare risultano allagamenti nell'area occidentale della città, tra i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, dove si sono venuti a creare dei torrenti d'acqua. Il nubifragio notturno arriva dopo le forti precipitazioni, con numerosi disagi registrati ieri in città ed in alcuni Comuni della provincia. Ci sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, soprattutto nei comuni dell'area settentrionale, per allagamenti e automobilisti in difficoltà, come a Melito, dove sono intervenuti per la rimozione di una grondaia e di alcuni calcinacci pericolanti. Nelle scorse ore, in Prefettura, si è tenuta una riunione del centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto, dopo l'acquazzone che si è abbattuto nell'area metropolitana e in particolare nei territori di Arzano, Grumo Nevano e Giugliano. Resta intanto in vigore fino alle 15 di oggi, l'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania per Napoli, la Piana campana, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Tra i rischi segnalati figurano proprio gli allagamenti delle sedi stradali e le difficoltà di smaltimento delle acque piovane. Da ricordare che in 46 Comuni della Campania, tra cui Ischia e Capri, questa mattina le scuole sono chiuse.

Allagamenti a Brindisi

Dalla notte scorsa i Vigili del Fuoco di Brindisi sono ininterrottamente al lavoro per far fronte ai gravi danni causati dalle abbondanti piogge, che nella notte e questa mattina hanno provocato estesi allagamenti su tutto il territorio della città capoluogo. Le squadre operative sono attualmente impegnate nella rimozione delle situazioni di pericolo, nel prosciugamento delle aree allagate e nella messa in sicurezza dell'intero perimetro urbano interessato dall'emergenza. Il sottopasso pedonale ferroviario è stato invaso dall'acqua.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta in mattinata sulla strada provinciale 50 tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. Coinvolta una sola auto la cui conducente è stata soccorsa e portata in ospedale prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno messo la zona in sicurezza.