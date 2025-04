Maltempo in Piemonte. Sono 700 i vigili per far fronte ai danni generati dalle forti piogge che stanno interessando la regione dalla notte di mercoledì: portati a termine oltre 1.000 interventi, molti dei quali nelle province di Torino, Biella, Vercelli, Verbania.

Decine le persone che sono state raggiunte e tratte in salvo in poche ore, spesso in condizioni estreme. Tra questi il recupero di un uomo rifugiatosi sul tetto della sua auto, travolta dall’acqua per l’esondazione del Po a Brusasco (TO).