Sulla regione sono attese forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la Toscana, con fenomeni localmente forti e persistenti. Allerta gialla su quasi tutta Italia

La Toscana si prepara a una fase di maltempo intenso, con piogge e temporali che potranno essere anche forti e persistenti. L'ultimo bollettino della Protezione civile prevede per domani giovedì 8 ottobre allerta arancione in alcune zone della regione per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Sono attese forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la Toscana, con fenomeni localmente forti e persistenti. Nelle zone interne sono previsti cumulati medi fino a stasera di 60-80 millimetri, con massimi locali di 80-120 millimetri. L’intensità oraria potrà localmente superare i 50 millimetri. I temporali potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate. La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze è aperta per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Attivate anche le squadre del volontariato di Protezione civile, pronte a intervenire in caso di necessità.

Scuole chiuse in diverse città

Il sindaco di Livorno, con ordinanza n 357 del 07/10/2026, ha disposto - a partire dalle 17 di oggi mercoledì 7 ottobre 2026 e domani, fino al perdurare dell’allerta arancione, la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura al pubblico: dei parchi pubblici, dei cimiteri, del canile comunale, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, del Campo sportivo scolastico 'Renato Martelli'.

Scuole chiuse, stop anche a mercati, fiere e manifestazioni all’aperto e all’utilizzo delle piste ciclo-pedonali lungo l’Ombrone a Pistoia. Le scuole rimarranno invece aperte a Massa, mentre a Carrara è prevista la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, del centro Verde Magico e del centro Ludicamente, delle scuole paritarie private, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università di Pisa; la chiusura delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; la chiusura della piscina comunale; la chiusura e la sospensione dell’attività all’aperto degli stabilimenti balneari, con divieto di accesso e permanenza sugli arenili; la chiusura dell’area archeologica di Fossacava; la chiusura dei parchi pubblici, dei giardini, delle aree verdi comunali, delle pinete e delle aree alberate, con divieto di accesso e di stazionamento; la chiusura dei cimiteri comunali; la sospensione dei mercati previsti sul territorio comunale; la sospensione di tutte le manifestazioni e/o attività di intrattenimento al pubblico svolte all’aperto. Scuole aperte a Firenze, chiuse a Grosseto.

Allerta meteo gialla, dove

La protezione civile nel suo bollettino ha previsto inoltre allerta gialla per domani in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria.