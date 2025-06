“Chi sceglie di avere un figlio lo fa per convinzione e responsabilità, sostenuto dalla famiglia d’origine. Non è la precarietà economica a bloccarli, ma l’assenza di un contesto fidato al di fuori delle relazioni familiari”. Così Emiliana Mangone, Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, Università degli Studi di Salerno, in occasione della presentazione della ricerca promossa dalla Fondazione Magna Grecia, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.