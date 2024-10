Marche a 'Roma Sposa', tutto per il wedding anche le ciabattine gioiello di Natasha Stefanenko

Si è chiusa oggi la fiera 'Roma Sposa 2024'. La sessantesima edizione del salone internazionale del wedding al Palazzo dei Congressi all’Eur ha promosso tutte le ultime novità per i futuri sposi e gli amanti del settore. L’evento è stato l’occasione per conoscere e selezionare i migliori fornitori, mettere in mostra tante soluzioni di location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, ricevimenti, abiti, gioielli e fedi nuziali, musica, acconciatura e make-up, foto, autonoleggi, viaggi di nozze e tante curiosità e novità per il giorno più bello. A presentare il tutto, 300 espositori con oltre 2000 brand di 15 settori merceologici correlati al giorno del “sì”.

Presente anche la nuova e originalissima collezione di ciabattine gioiello di Natasha Stefanenko che ha presenziato ancora una volta all'evento. Grazie all’iniziativa della regione Marche e Confesercenti volta a promuovere il proprio territorio e le sue attività, ha esposto i nuovi modelli dedicati al giorno del sì. La modella e conduttrice risiede da anni nelle Marche e spesso si fa promotrice della regione che l’ha adottata e della sua bellezza: “è ricca di paesaggi, borghi storici e cultura, dove la gente vive ancora bene e la natura e la storia che la permea ti coinvolgono ogni giorno -confessa l’attrice-. Cosa rappresenta per me questa nuova collezione? E' dedicata ad uno dei momenti più importanti della nostra vita, un momento in cui l’amore si consacra attraverso la promessa di restare uniti per sempre, massima espressione di fusione di intenti, in un mondo nel quale sembra che invece le divisioni politiche, di pensiero, di religione e nazione abbiano ultimamente la meglio. Sono una incurabile ottimista e sentimentale, e spero che presto il mondo apra gli occhi di fronte a questo momento di forte e cieco dualismo storico. La ciabattina gioiello è un gioco, quasi a dire: sposatevi con il giusto spirito e rispetto e continuate giocando. E perché no? anche con le nostre ciabattine, che pur restando eleganti, si trasportano al 'subito dopo', quando il comfort e la gioia devono prevalere sulla solennità".

Nella manifestazione romana la regione ha fatto conoscere le proprie storiche location al mondo del Wedding destinations. Grazie ad Atim, Agenzia Turismo ed Internazionalizzazione Marche, gli incantevoli borghi sono stati presentati ad un vasto pubblico, attento al territorio ed alla bellezza. Trenta buyers internazionali hanno incontrato le splendide location marchigiane dal Conero ai Monti Sibillini ricche di borghi medievali, hotel di alto pregio e ville nobiliari, grazie anche alla presenza dell’Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane. A 'Roma Sposa 2024' le eccellenze del variegato territorio delle Marche hanno fatto bella presenza di fronte ad un pubblico che ha scelto la manifestazione romana per organizzare il loro “giorno più bello”.