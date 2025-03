Furto di energia elettrica nella sua attività commerciale: arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per furto aggravato Andrea Gaetano Boccia, commerciante di abbigliamento di Pompei. "Ho sempre pagato le bollette", ha detto il 44enne.

Andrea Gaetano Boccia si difende: "Sempre pagato le bollette"

Andrea Gaetano Boccia si è difeso dalle accuse e ha fornito le bollette pagate. Secondo la ricostruzione, il contatore elettrico era fornito di un bypass per collegarsi direttamente agli impianti pubblici.

Presso il tribunale di Torre Annunziata (giudice Emma Aufieri) è in corso la convalida e il processo per direttissima. Assistito dall'avvocato Annapaola Palomba, Boccia ha deciso di fare dichiarazioni spontanee al giudice. L'allaccio abusivo sarebbe relativo a un laboratorio - attualmente chiuso - che il 44enne avrebbe preso in affitto due anni fa e per il quale esisterebbe regolare contratto di fornitura. La difesa ha chiesto di non applicare misure cautelari, mentre la Procura di Torre Annunziata ha avanzato richiesta di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per l'accusa avrebbe evitato il pagamento di almeno 35mila euro a partire dal 2016.